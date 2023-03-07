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Обухов Евдоким Ларионов

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Место рождения

поч. Володки Обухова, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1681

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Отец

Около 1663 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1681

Отец: Обухов Ларион (Ларка) Владимиров

Мать: не указана

поч. Володки Обухова, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Ларюшинская над р. Гремячкою, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721
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