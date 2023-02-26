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Устиния Андреева

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Место рождения

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

09.10.1823

Дата смерти

24.05.1849

Пол

Женский

Отец

До 1805 г.р.

Мать

До 1805 г.р.

Муж

Около 1823 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1823

Отец: Андрей Иванов

Мать: Агрипина Иванова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Екатерина Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Гавриилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриил Гавриилов

Смерть
24.05.1849
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
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