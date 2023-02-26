Устиния Андреева
Место рожденияд.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения09.10.1823
Дата смерти24.05.1849
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1823
Отец: Андрей Иванов
Мать: Агрипина Иванова
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Екатерина Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Гавриилов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гавриил Гавриилов
Смерть
24.05.1849
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.