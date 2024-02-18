Степаненко Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степаненко Анна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

вн
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Сын: Степаненко Степан Степанович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1937

Сын: Степаненко Анатолий Степанович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1939

Сын: Степаненко Александр Степанович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1986
Оха, Охинский, Сахалинская область

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