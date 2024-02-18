Степаненко Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Сын: Степаненко Степан Степанович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1937
Сын: Степаненко Анатолий Степанович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1939
Сын: Степаненко Александр Степанович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1986
Оха, Охинский, Сахалинская область