Угланов Степан Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1686
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1686
Отец: Угланов Иван
Мать: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 64 оборот
Рождение ребёнка
Около 1708
Мать ребёнка: Угланова Федосья Лаврентьевна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 64 оборот
Рождение ребёнка
Около 1713
Мать ребёнка: Угланова Федосья Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Около 1739
Сын: Угланов Прокофей Степанович
Мать ребёнка: Угланова Федосья Лаврентьевна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 64 оборот
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Угланов Сергей Степанович
Мать ребёнка: Угланова Федосья Лаврентьевна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 64 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 64 оборот