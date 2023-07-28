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Угланов Степан Иванович

Место рождения

Кожевниково, Шуйская волость, Тотемский уезд

Дата рождения

Около 1686

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1686

Отец: Угланов Иван

Мать: не указана

Кожевниково, Шуйская волость, Тотемский уезд
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 64 оборот
Рождение ребёнка
Около 1708

Сын: Угланов Иван Степанович

Мать ребёнка: Угланова Федосья Лаврентьевна

Кожевниково, Шуйская волость, Тотемский уезд
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 64 оборот
Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Угланов Иван Степанович

Мать ребёнка: Угланова Федосья Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Угланов Прокофей Степанович

Мать ребёнка: Угланова Федосья Лаврентьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 64 оборот
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Угланов Сергей Степанович

Мать ребёнка: Угланова Федосья Лаврентьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 64 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Угланова Федосья Лаврентьевна

Смерть
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 64 оборот