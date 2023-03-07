Ашихмина Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ашихмина Катерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1685

Дата смерти

После 1718

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1688 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Ашихмин Никон Еремеев

Отец ребёнка: Ашихмин Еремей Иванов

Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Ашихмин Данило Еремеев

Отец ребёнка: Ашихмин Еремей Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ашихмин Еремей Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1718
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