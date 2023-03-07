Мухаммадкарим Мухаммадрахимович
Место рождения
Дата рождения1837 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837 ст.
Отец: Мухаммадрахим Мухаммадрафикович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1867 ст.
Сын: Дауд
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1869 ст.
Сын: Мухаммад Алим
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.07.1875 ст.
Сын: Каримов Хусаин Мухаммадкаримович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Минледжамал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мухибджамал Мусаевна
Смерть
Неизвестно