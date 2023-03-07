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Мухаммадкарим Мухаммадрахимович

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Место рождения

Сингели, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1837 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837 ст.

Отец: Мухаммадрахим Мухаммадрафикович

Мать: не указана

Сингели, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.11.1867 ст.

Сын: Дауд

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1869 ст.

Сын: Мухаммад Алим

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1875 ст.

Сын: Каримов Хусаин Мухаммадкаримович

Мать ребёнка: не указана

Сингели, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минледжамал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухибджамал Мусаевна

Смерть
Неизвестно
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