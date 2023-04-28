Киселевъ Лука
Место рождения
Дата рождения1771
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Киселевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1786
Сын: Киселевъ Дмитрий
Мать ребёнка: Киселева Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Фекла
Мать ребёнка: Киселева Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
1797
Сын: Киселевъ Николай
Мать ребёнка: Киселева Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
1799
Сын: Киселевъ Евгений
Мать ребёнка: Киселева Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
1804
Сын: Киселевъ Михаилъ
Мать ребёнка: Киселева Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
1808
Сын: Киселевъ Иванъ
Мать ребёнка: Киселева Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
1810
Сын: Киселевъ Иванъ
Мать ребёнка: Киселева Авдотья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно