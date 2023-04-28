Киселевъ Лука — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселевъ Лука

Место рождения

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1771

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Киселевъ Иванъ

Мать: Киселева Татьяна Федорова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Киселевъ Дмитрий

Мать ребёнка: Киселева Авдотья Федорова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Фекла

Мать ребёнка: Киселева Авдотья Федорова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Киселевъ Николай

Мать ребёнка: Киселева Авдотья Федорова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Киселевъ Евгений

Мать ребёнка: Киселева Авдотья Федорова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Киселевъ Михаилъ

Мать ребёнка: Киселева Авдотья Федорова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Киселевъ Иванъ

Мать ребёнка: Киселева Авдотья Федорова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Киселевъ Иванъ

Мать ребёнка: Киселева Авдотья Федорова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Авдотья Федорова

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