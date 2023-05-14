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Григорян Орфеня Абрамовна
Григорян Орфеня Абрамовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1912
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Григорян Абрам
Мать
Григорян Каяна
Дети
Не указаны
Добавил:
ТА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец:
Григорян Абрам
Мать:
Григорян Каяна
Смерть
Неизвестно
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