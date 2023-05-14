Григорян Орфеня Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорян Орфеня Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Григорян Абрам

Мать: Григорян Каяна

Смерть
Неизвестно
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