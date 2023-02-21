Приходько (Дьяченко) Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1953
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дьяченко Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Дьяченко Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Приходько Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Спивакова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Приходько Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Волкова Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Приходько Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Спивакова Федора Ивановна
Отец ребёнка: Приходько Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
13.01.1914
Дочь: Грамм Меланья Ивановна
Отец ребёнка: Приходько Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Гасило Мария Ивановна
Отец ребёнка: Приходько Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Приходько Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Приходько Иван Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1953