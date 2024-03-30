Кунгурова (Шелепова) Матрена Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Кунгурова Афимья Ефремовна
Отец ребёнка: Кунгуров Ефрем Иванович
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Кунгуров Ефрем Иванович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Кунгуров Михаил Ефремович
Отец ребёнка: Кунгуров Ефрем Иванович
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Кунгуров Ефрем Иванович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Кунгурова Марья Ефимовна
Отец ребёнка: Кунгуров Ефрем Иванович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Кунгурова Евдокия Ефремовна
Отец ребёнка: Кунгуров Ефрем Иванович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Кунгурова Пелагея Ефремовна
Отец ребёнка: Кунгуров Ефрем Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно