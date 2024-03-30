Кунгурова (Шелепова) Матрена Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кунгурова (Шелепова) Матрена Леонтьевна

Место рождения

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Кунгурова Афимья Ефремовна

Отец ребёнка: Кунгуров Ефрем Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Кунгуров Семен Ефремович

Отец ребёнка: Кунгуров Ефрем Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Кунгуров Михаил Ефремович

Отец ребёнка: Кунгуров Ефрем Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Кунгуров Яков Ефремович

Отец ребёнка: Кунгуров Ефрем Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Кунгурова Марья Ефимовна

Отец ребёнка: Кунгуров Ефрем Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Кунгурова Евдокия Ефремовна

Отец ребёнка: Кунгуров Ефрем Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Кунгурова Пелагея Ефремовна

Отец ребёнка: Кунгуров Ефрем Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кунгуров Ефрем Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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