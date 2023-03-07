Семёнов Алексей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнов Алексей Андреевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семёнова Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Семёнова Калерия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семёнова Калерия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Величковская Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Семёнова Калерия Александровна

Смерть
Неизвестно
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