Семёнов Алексей Андреевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семёнова Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Семёнова Калерия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Величковская Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Семёнова Калерия Александровна
Смерть
Неизвестно