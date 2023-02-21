Семёнова (Сомова) Калерия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова (Сомова) Калерия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сомов Александр Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семёнова Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Семёнов Алексей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семёнов Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Величковская Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Семёнов Алексей Андреевич

Смерть
Неизвестно
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