Семёнова (Сомова) Калерия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сомов Александр Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семёнова Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Семёнов Алексей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Величковская Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Семёнов Алексей Андреевич
Смерть
Неизвестно