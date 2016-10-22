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Шабалин Анатолий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1951

Дата смерти

22.10.2016

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

1920 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1951

Отец: Шабалин Александр Григорьевич

Мать: Шабалина Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
22.10.2016