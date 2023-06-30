Шабалина (Пестрикова) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабалина (Пестрикова) Евдокия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1920

Дата смерти

30.12.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1920

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабалин Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Шабалин Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шабалина) Тамара Александровна

Отец ребёнка: Шабалин Александр Григорьевич

умерла грудная
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шабалин Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
19.07.1948

Дочь: Яковлева (Шабалина) Людмила Александровна

Отец ребёнка: Шабалин Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
05.03.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шабалин Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
29.09.1951

Сын: Шабалин Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Шабалин Александр Григорьевич

Смерть
30.12.1985

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