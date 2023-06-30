Шабалина (Пестрикова) Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1920
Дата смерти30.12.1985
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1920
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шабалин Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Шабалин Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шабалина) Тамара Александровна
Отец ребёнка: Шабалин Александр Григорьевич
умерла грудная
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.07.1948
Дочь: Яковлева (Шабалина) Людмила Александровна
Отец ребёнка: Шабалин Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
05.03.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шабалин Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
29.09.1951
Сын: Шабалин Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Шабалин Александр Григорьевич
Смерть
30.12.1985