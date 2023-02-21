Дедиков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедиков Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.2005

Дочь: Дедикова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Дедикова Анна Геннадьевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.11.2015

Сын: Дедиков Сергей Александрович

Мать ребёнка: Дедикова Анна Геннадьевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дедикова Анна Геннадьевна

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