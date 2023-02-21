Дедиков Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.2005
Дочь: Дедикова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Дедикова Анна Геннадьевна
Рождение ребёнка
05.11.2015
Сын: Дедиков Сергей Александрович
Мать ребёнка: Дедикова Анна Геннадьевна
Бракосочетание
Неизвестно