(Маркелова) Ирина Никифоровна 1853 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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(Маркелова) Ирина Никифоровна

Место рождения

Сельцы, Можайский, Московская область

Дата рождения

1853 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853 ст.

Отец: Маркелов Никифор Васильевич

Мать: Василиса Яковлевна

Сельцы, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Игнатьевна

Отец ребёнка: Федотов Игнатий Аристархович

Алешино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
28.01.1872 ст.

Муж: Федотов Игнатий Аристархович

Рождение ребёнка
20.03.1875

Дочь: Матрона Игнатьевна

Отец ребёнка: Федотов Игнатий Аристархович

Алешино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
14.04.1877 ст.

Дочь: Александра Игнатьевна

Отец ребёнка: Федотов Игнатий Аристархович

Алешино, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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