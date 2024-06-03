(Маркелова) Ирина Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1853 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853 ст.
Отец: Маркелов Никифор Васильевич
Мать: Василиса Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Игнатьевна
Отец ребёнка: Федотов Игнатий Аристархович
Бракосочетание
28.01.1872 ст.
Рождение ребёнка
20.03.1875
Дочь: Матрона Игнатьевна
Отец ребёнка: Федотов Игнатий Аристархович
Рождение ребёнка
14.04.1877 ст.
Дочь: Александра Игнатьевна
Отец ребёнка: Федотов Игнатий Аристархович
Смерть
Неизвестно