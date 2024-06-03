Матрона Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения20.03.1875
Дата смерти01.01.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1875
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.10.1904 ст.
Дочь: Кузнецова Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Кузнецов Петр Исидорович
Крестная: Пелагея Игнатьевна
Рождение ребёнка
10.11.1906
Дочь: Кузнецова Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Кузнецов Петр Исидорович
Рождение ребёнка
10.04.1909
Сын: Кузнецов Георгий Петрович
Отец ребёнка: Кузнецов Петр Исидорович
Рождение ребёнка
18.08.1912 ст.
Отец ребёнка: Кузнецов Петр Исидорович
Восприемники : Марк Георгиевич Герасимов Кузнецов и Пелагея Игнатьевна Сафронова
Рождение ребёнка
01.01.1913
Отец ребёнка: Кузнецов Петр Исидорович
Рождение ребёнка
11.11.1919
Дочь: Кузнецова Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Кузнецов Петр Исидорович
Рождение ребёнка
06.11.1920
Дочь: Кузнецова Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Кузнецов Петр Исидорович
Смерть
01.01.1968