Матрона Игнатьевна 20.03.1875 — найти родственников по фамилии на Familio
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Матрона Игнатьевна

Место рождения

Алешино, Рузский, Московская область

Дата рождения

20.03.1875

Дата смерти

01.01.1968

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1875

Отец: Федотов Игнатий Аристархович

Мать: (Маркелова) Ирина Никифоровна

Алешино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Петр Исидорович

Рождение ребёнка
03.10.1904 ст.

Дочь: Кузнецова Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Кузнецов Петр Исидорович

Настасьино, Можайский, Московская область
Крестная: Пелагея Игнатьевна
Рождение ребёнка
10.11.1906

Дочь: Кузнецова Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Кузнецов Петр Исидорович

Рождение ребёнка
10.04.1909

Сын: Кузнецов Георгий Петрович

Отец ребёнка: Кузнецов Петр Исидорович

Рождение ребёнка
18.08.1912 ст.

Сын: Кузнецов Иоаннъ Петрович

Отец ребёнка: Кузнецов Петр Исидорович

Настасьино, Можайский, Московская область
Восприемники : Марк Георгиевич Герасимов Кузнецов и Пелагея Игнатьевна Сафронова
Рождение ребёнка
01.01.1913

Сын: Кузнецов Иоаннъ Петрович

Отец ребёнка: Кузнецов Петр Исидорович

Рождение ребёнка
11.11.1919

Дочь: Кузнецова Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Кузнецов Петр Исидорович

Настасьино, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
06.11.1920

Дочь: Кузнецова Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Кузнецов Петр Исидорович

Настасьино, Можайский, Московская область
Смерть
01.01.1968

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