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Есипов Василий Ильин

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Есипов Илья

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.06.1886

Сын: Есипов Тихон Васильев

Мать ребёнка: Есипова Феодосия Васильева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.08.1888

Сын: Есипов Иван Васильев

Мать ребёнка: Есипова Феодосия Васильева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.08.1888

Сын: Есипов Петр Васильев

Мать ребёнка: Есипова Феодосия Васильева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
06.07.1891

Дочь: Ефимия Васильева

Мать ребёнка: Есипова Феодосия Васильева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
29.05.1893

Сын: Есипов Исай Васильев

Мать ребёнка: Есипова Феодосия Васильева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.03.1895

Сын: Есипов Яков Васильев

Мать ребёнка: Есипова Феодосия Васильева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.01.1900

Дочь: Татьяна Васильева

Мать ребёнка: Есипова Феодосия Васильева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.08.1901

Сын: Есипов Митрофан Васильев

Мать ребёнка: Есипова Феодосия Васильева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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