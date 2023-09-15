Есипов Василий Ильин
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Есипов Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.06.1886
Мать ребёнка: Есипова Феодосия Васильева
Рождение ребёнка
05.08.1888
Сын: Есипов Иван Васильев
Мать ребёнка: Есипова Феодосия Васильева
Рождение ребёнка
05.08.1888
Сын: Есипов Петр Васильев
Мать ребёнка: Есипова Феодосия Васильева
Рождение ребёнка
06.07.1891
Дочь: Ефимия Васильева
Мать ребёнка: Есипова Феодосия Васильева
Рождение ребёнка
29.05.1893
Сын: Есипов Исай Васильев
Мать ребёнка: Есипова Феодосия Васильева
Рождение ребёнка
20.03.1895
Сын: Есипов Яков Васильев
Мать ребёнка: Есипова Феодосия Васильева
Рождение ребёнка
09.01.1900
Дочь: Татьяна Васильева
Мать ребёнка: Есипова Феодосия Васильева
Рождение ребёнка
09.08.1901
Мать ребёнка: Есипова Феодосия Васильева
Смерть
Неизвестно