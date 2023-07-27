Бучельников Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бучельников Иван Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Бучельников Егор (Георгий) Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1916 ст.

Жена: Бучельникова Анна Васильевна

Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.11.1916 ст.

Сын: Бучельников Михаил Иванович

Мать ребёнка: Бучельникова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
09.01.1918 ст.

Сын: Бучельников Филипп Иванович

Мать ребёнка: Бучельникова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
28.06.1919 ст.

Дочь: Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Бучельникова Анна

Рождение ребёнка
28.06.1919 ст.

Сын: Бучельников Павел Иванович

Мать ребёнка: Бучельникова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бучельникова Анна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно