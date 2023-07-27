Бучельников Иван Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Бучельников Егор (Георгий) Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1916 ст.
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.11.1916 ст.
Сын: Бучельников Михаил Иванович
Мать ребёнка: Бучельникова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
09.01.1918 ст.
Сын: Бучельников Филипп Иванович
Мать ребёнка: Бучельникова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
28.06.1919 ст.
Дочь: Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Бучельникова Анна
Рождение ребёнка
28.06.1919 ст.
Сын: Бучельников Павел Иванович
Мать ребёнка: Бучельникова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бучельникова Анна
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно