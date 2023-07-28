Бучельникова (Коротаева) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бучельникова (Коротаева) Анна Васильевна

Место рождения

Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

17.03.1918 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
24.01.1916 ст.

Муж: Бучельников Иван Егорович

Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.11.1916 ст.

Сын: Бучельников Михаил Иванович

Отец ребёнка: Бучельников Иван Егорович

Рождение ребёнка
09.01.1918 ст.

Сын: Бучельников Филипп Иванович

Отец ребёнка: Бучельников Иван Егорович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
17.03.1918 ст.
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: от простуды