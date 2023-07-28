Бучельникова (Коротаева) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти17.03.1918 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1916 ст.
Рождение ребёнка
05.11.1916 ст.
Сын: Бучельников Михаил Иванович
Отец ребёнка: Бучельников Иван Егорович
Рождение ребёнка
09.01.1918 ст.
Сын: Бучельников Филипп Иванович
Отец ребёнка: Бучельников Иван Егорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.03.1918 ст.
Причина смерти: от простуды