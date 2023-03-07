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Панков Дмитрий Алексеевич

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Место рождения

Кросна, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

22.10.1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1849 г.р.

Мать

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Жена

Около 1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
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Место
Комментарий
Рождение
22.10.1869 ст.

Отец: Панков Алексей Михайлович

Мать: скрыто настройками приватности

Кросна, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
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Бракосочетание
17.09.1889 ст.

Жена: Панкова Евдокия Иродионовна

ГАКО ГАКО 33-4-338 17 сентября 1889 Кросны - сын Алексея Михайловича Панкова Дмитрий, 19 лет, первый брак Кросны - кр-на Иродиона Андреевича Кузина девица Евдокия Иродионовна, 18 лет, первый брак Пор... Показать все
Смерть
Неизвестно
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