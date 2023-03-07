Панков Дмитрий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения22.10.1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
22.10.1869 ст.
Отец: Панков Алексей Михайлович
Мать: скрыто настройками приватности
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Бракосочетание
17.09.1889 ст.
ГАКО ГАКО 33-4-338 17 сентября 1889 Кросны - сын Алексея Михайловича Панкова Дмитрий, 19 лет, первый брак Кросны - кр-на Иродиона Андреевича Кузина девица Евдокия Иродионовна, 18 лет, первый брак Пор... Показать все
Смерть
Неизвестно