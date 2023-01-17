Панкова (Кузина) Евдокия Иродионовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.09.1889 ст.
ГАКО ГАКО 33-4-338 17 сентября 1889 Кросны - сын Алексея Михайловича Панкова Дмитрий, 19 лет, первый брак Кросны - кр-на Иродиона Андреевича Кузина девица Евдокия Иродионовна, 18 лет, первый брак Пор... Показать все
Смерть
Неизвестно