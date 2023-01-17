Панкова (Кузина) Евдокия Иродионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкова (Кузина) Евдокия Иродионовна

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Место рождения

Кросна, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Около 1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1871 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Кросна, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
17.09.1889 ст.

Муж: Панков Дмитрий Алексеевич

ГАКО ГАКО 33-4-338 17 сентября 1889 Кросны - сын Алексея Михайловича Панкова Дмитрий, 19 лет, первый брак Кросны - кр-на Иродиона Андреевича Кузина девица Евдокия Иродионовна, 18 лет, первый брак Пор... Показать все
Смерть
Неизвестно
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