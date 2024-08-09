Иван Ефимов
Место рожденияВоловниково
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Ефим Васильев
Мать: Марина Тимофеева
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Наталья Иванова
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1807
Сын: Федор Иванов
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1811
Сын: Максим Иванов
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Федосья Иванова
Мать ребёнка: Анна Иванова
Смерть
Неизвестно