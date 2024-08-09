Иван Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Ефимов

Место рождения

Воловниково

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Ефим Васильев

Мать: Марина Тимофеева

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Наталья Иванова

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рождение ребёнка
1807

Сын: Федор Иванов

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рождение ребёнка
1811

Сын: Максим Иванов

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Федосья Иванова

Мать ребёнка: Анна Иванова

Смерть
Неизвестно

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