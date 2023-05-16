Грушецкий СЕМЁН ФЁДОРОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грушецкий СЕМЁН ФЁДОРОВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1630

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1630

Отец: Грушецкий ФЁДОР ИЛЬИЧ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1660

Дочь: Княгиня Урусова ФЁКЛА СЕМЁНОВНА

Мать ребёнка: Грушецкая МАРИЯ ИВАНОВНА

Рождение ребёнка
1665

Дочь: Царица Романова АГАФЬЯ СЕМЁНОВНА

Мать ребёнка: Грушецкая МАРИЯ ИВАНОВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грушецкая МАРИЯ ИВАНОВНА

Смерть
Неизвестно
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