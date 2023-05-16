Грушецкий СЕМЁН ФЁДОРОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1630
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1630
Отец: Грушецкий ФЁДОР ИЛЬИЧ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1660
Дочь: Княгиня Урусова ФЁКЛА СЕМЁНОВНА
Мать ребёнка: Грушецкая МАРИЯ ИВАНОВНА
Рождение ребёнка
1665
Дочь: Царица Романова АГАФЬЯ СЕМЁНОВНА
Мать ребёнка: Грушецкая МАРИЯ ИВАНОВНА
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грушецкая МАРИЯ ИВАНОВНА
Смерть
Неизвестно