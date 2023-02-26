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Евдокия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1821

Сын: Чепелкин Иосиф Парфенов

Отец ребёнка: Парфений (Яковлев)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.03.1833

Сын: Василий (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.03.1834

Сын: Стефан (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
12.05.1836

Муж: Григорий Афанасиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.12.1837

Сын: Даниил Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Афанасиев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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