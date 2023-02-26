Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1821
Отец ребёнка: Парфений (Яковлев)
Рождение ребёнка
21.03.1833
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.03.1834
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
12.05.1836
Муж: Григорий Афанасиев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.12.1837
Сын: Даниил Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Афанасиев
Смерть
Неизвестно