Ощепкова (Вшивкова) Параскева Петровна
Место рожденияд. Нисполомская
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Нисполомская
Бракосочетание
21.01.1814
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Ощепков Федот Стефанович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Агафья Федотовна
Отец ребёнка: Ощепков Федот Стефанович
Рождение ребёнка
21.02.1823
Отец ребёнка: Ощепков Федот Стефанович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Акилина Федотовна
Отец ребёнка: Ощепков Федот Стефанович
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Ощепков Федот Стефанович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Мариамна Федотовна
Отец ребёнка: Ощепков Федот Стефанович
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Ощепков Федот Стефанович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Ксения Федотовна
Отец ребёнка: Ощепков Федот Стефанович
Рождение ребёнка
20.08.1833
Дочь: Анна Федотовна
Отец ребёнка: Ощепков Федот Стефанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрона Федотовна
Отец ребёнка: Ощепков Федот Стефанович
Смерть
Неизвестно