Ощепкова (Вшивкова) Параскева Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ощепкова (Вшивкова) Параскева Петровна

Место рождения

д. Нисполомская

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Нисполомская
Бракосочетание
21.01.1814

Муж: Ощепков Федот Стефанович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Ощепков Моисей Федотович

Отец ребёнка: Ощепков Федот Стефанович

Рязаново, Карагайский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Агафья Федотовна

Отец ребёнка: Ощепков Федот Стефанович

Рождение ребёнка
21.02.1823

Сын: Ощепков Антон Феодотович

Отец ребёнка: Ощепков Федот Стефанович

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Акилина Федотовна

Отец ребёнка: Ощепков Федот Стефанович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Ощепков Флор Федотович

Отец ребёнка: Ощепков Федот Стефанович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Мариамна Федотовна

Отец ребёнка: Ощепков Федот Стефанович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Ощепков Иоанн Федотович

Отец ребёнка: Ощепков Федот Стефанович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Ксения Федотовна

Отец ребёнка: Ощепков Федот Стефанович

Рождение ребёнка
20.08.1833

Дочь: Анна Федотовна

Отец ребёнка: Ощепков Федот Стефанович

Рязаново, Карагайский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрона Федотовна

Отец ребёнка: Ощепков Федот Стефанович

Смерть
Неизвестно
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