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(Ощепков) Анна Федотовна

Место рождения

Рязаново, Карагайский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

20.08.1833

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1833

Отец: Ощепков Федот Стефанович

Мать: Ощепкова Параскева Петровна

Рязаново, Карагайский муниципальный район, Пермский край