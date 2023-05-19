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(Ощепков) Анна Федотовна
(Ощепков) Анна Федотовна
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Место рождения
Рязаново
, Карагайский муниципальный район, Пермский край
Дата рождения
20.08.1833
Пол
Женский
Отец
Ощепков Федот Стефанович
1798 г.р.
Мать
Ощепкова (Вшивкова) Параскева Петровна
Около 1794 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1833
Отец:
Ощепков Федот Стефанович
Мать:
Ощепкова Параскева Петровна
Рязаново
, Карагайский муниципальный район, Пермский край
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