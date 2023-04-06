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Ощепков Антон Феодотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1823

Отец: Ощепков Федот Стефанович

Мать: Ощепкова Параскева Петровна

Рождение ребёнка
14.06.1844

Сын: Ощепков Тихон Антонович

Мать ребёнка: Ощепкова Евфимия Терентьевна

Рождение ребёнка
?.10.1847

Дочь: Степанида Антоновна

Мать ребёнка: Ощепкова Евфимия Терентьевна

Рязаново, Карагайский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Безматерных Степанида Антоновна

Мать ребёнка: Ощепкова Евфимия Терентьевна

Рязаново, Карагайский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Агафья Антоновна

Мать ребёнка: Ощепкова Евфимия Терентьевна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Евдокия Антоновна

Мать ребёнка: Ощепкова Евфимия Терентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ощепков Иван Антонович

Мать ребёнка: Ощепкова Евфимия Терентьевна

Смерть
Неизвестно
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