Ощепков Антон Феодотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1823
Рождение ребёнка
14.06.1844
Мать ребёнка: Ощепкова Евфимия Терентьевна
Рождение ребёнка
?.10.1847
Дочь: Степанида Антоновна
Мать ребёнка: Ощепкова Евфимия Терентьевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Безматерных Степанида Антоновна
Мать ребёнка: Ощепкова Евфимия Терентьевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Агафья Антоновна
Мать ребёнка: Ощепкова Евфимия Терентьевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Евдокия Антоновна
Мать ребёнка: Ощепкова Евфимия Терентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ощепкова Евфимия Терентьевна
Смерть
Неизвестно