Балихин Валентин Дмитриевич
Место рожденияТряхинькино
Дата рождения25.09.1944
Дата смертиОколо 01.08.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1944
Отец - Гуркин Дмитрий. В свидетельстве был прочерк Родился в Москве, но в свидетельстве указано Тряхинькино, по месту прописки родителей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
?.06.1971
Жена: скрыто настройками приватности
Реутов, Реутов, Московская область
Смерть
Около 01.08.2009
Москва, город федерального значения Москва
Похоронен на Николо Архангельском кладбище