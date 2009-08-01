Балихин Валентин Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалихин Валентин Дмитриевич

Балихин Валентин Дмитриевич

Место рождения

Тряхинькино

Дата рождения

25.09.1944

Дата смерти

Около 01.08.2009

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1944

Отец: Гуркин Дмитрий Николаевич

Мать: Балихина Анна Николаевна

Отец - Гуркин Дмитрий. В свидетельстве был прочерк Родился в Москве, но в свидетельстве указано Тряхинькино, по месту прописки родителей
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
?.06.1971

Жена: скрыто настройками приватности

Реутов, Реутов, Московская область
Смерть
Около 01.08.2009
Москва, город федерального значения Москва
Похоронен на Николо Архангельском кладбище

Мы используем куки для улучшения работы сайта.