Каинов Иван Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаинов Иван Иванов

Каинов Иван Иванов

Место рождения

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Между 1858 и 1883

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Каинов Григорий Иванов

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Дарья Иванова

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Каинов Иван Иванов

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Каинов Семен Иванов

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
04.01.1842

Сын: Каинов Филип Иванов

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Каинов Тарас Иванов

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Софья Иванова

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Каинов Александр Иванов

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Иванова

Смерть
Между 1858 и 1883
Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
До 1928 года н.п. Ивантеевка называлось село Вантеево