Каинов Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиМежду 1858 и 1883
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Федосья Иванова
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Дарья Иванова
Мать ребёнка: Федосья Иванова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Каинов Иван Иванов
Мать ребёнка: Федосья Иванова
Рождение ребёнка
1837
Сын: Каинов Семен Иванов
Мать ребёнка: Федосья Иванова
Рождение ребёнка
04.01.1842
Сын: Каинов Филип Иванов
Мать ребёнка: Федосья Иванова
Рождение ребёнка
1843
Сын: Каинов Тарас Иванов
Мать ребёнка: Федосья Иванова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Софья Иванова
Мать ребёнка: Федосья Иванова
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Федосья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Иванова
Смерть
Между 1858 и 1883
До 1928 года н.п. Ивантеевка называлось село Вантеево