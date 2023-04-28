Москвичева (Горячева) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМосквичева (Горячева) Пелагея

Москвичева (Горячева) Пелагея

Место рождения

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1773

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Горячевъ Семенъ

Мать: Горячева Авдотья Степанова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.02.1791

Муж: Москвичевъ Онисимъ

Рождение ребёнка
24.11.1792

Дочь: Москвичева Катерина

Отец ребёнка: Москвичевъ Онисимъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Москвичевъ Филиппъ

Отец ребёнка: Москвичевъ Онисимъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.02.1797

Сын: Москвичевъ Федоръ

Отец ребёнка: Москвичевъ Онисимъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close