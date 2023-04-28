Москвичева (Горячева) Пелагея
Место рождения
Дата рождения1773
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Горячевъ Семенъ
Бракосочетание
02.02.1791
Муж: Москвичевъ Онисимъ
Рождение ребёнка
24.11.1792
Дочь: Москвичева Катерина
Отец ребёнка: Москвичевъ Онисимъ
Рождение ребёнка
1794
Сын: Москвичевъ Филиппъ
Отец ребёнка: Москвичевъ Онисимъ
Рождение ребёнка
08.02.1797
Сын: Москвичевъ Федоръ
Отец ребёнка: Москвичевъ Онисимъ