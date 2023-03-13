Горячевъ Семенъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Горячевъ Кирьянъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Горячевъ Сидоръ
Мать ребёнка: Горячева Авдотья Степанова
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Москвичева Пелагея
Мать ребёнка: Горячева Авдотья Степанова
Рождение ребёнка
1779
Сын: Горячевъ Яковъ
Мать ребёнка: Горячева Авдотья Степанова
Рождение ребёнка
1785
Сын: Горячевъ Яковъ
Мать ребёнка: Горячева Авдотья Степанова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Горячевъ Тимофей
Мать ребёнка: Горячева Авдотья Степанова
Рождение ребёнка
27.03.1791
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Горячева Авдотья Степанова
Рождение ребёнка
27.10.1793
Сын: Горячевъ Степанъ
Мать ребёнка: Горячева Авдотья Степанова
Бракосочетание
Неизвестно