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Горячевъ Семенъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Горячевъ Кирьянъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Горячевъ Сидоръ

Мать ребёнка: Горячева Авдотья Степанова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Москвичева Пелагея

Мать ребёнка: Горячева Авдотья Степанова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Горячевъ Яковъ

Мать ребёнка: Горячева Авдотья Степанова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Горячевъ Яковъ

Мать ребёнка: Горячева Авдотья Степанова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Горячевъ Тимофей

Мать ребёнка: Горячева Авдотья Степанова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.03.1791

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Горячева Авдотья Степанова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.10.1793

Сын: Горячевъ Степанъ

Мать ребёнка: Горячева Авдотья Степанова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горячева Авдотья Степанова

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