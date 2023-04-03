Силаева (Волкодав) Екатерина Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1901
Дата смерти23.09.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Сын: Силаев Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Силаев Григорий Павлович
д.Кзыл-Оскар, Приищимский район, Омская обл.
Рождение ребёнка
14.03.1929
Дочь: Савельева Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Силаев Григорий Павлович
Семиполка, район Шал акына, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
23.12.1931
Отец ребёнка: Силаев Григорий Павлович
Петухово, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
03.02.1937
Дочь: Хромова Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Силаев Григорий Павлович
Дугна, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
23.09.1975
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно