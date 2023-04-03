Силаева (Волкодав) Екатерина Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силаева (Волкодав) Екатерина Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1901

Дата смерти

23.09.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Силаев Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Силаев Григорий Павлович

д.Кзыл-Оскар, Приищимский район, Омская обл.
Рождение ребёнка
14.03.1929

Дочь: Савельева Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Силаев Григорий Павлович

Семиполка, район Шал акына, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
23.12.1931

Сын: Силаев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Силаев Григорий Павлович

Петухово, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
03.02.1937

Дочь: Хромова Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Силаев Григорий Павлович

Дугна, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
23.09.1975
Алексин, город Алексин, Тульская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
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