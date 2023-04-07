Рудаков Тит Мартынов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Рождение ребёнка
1883
Сын: Рудаков Фаддей Титов
Мать ребёнка: Рудакова Ефросинья Каллистратова
Рождение ребёнка
15.03.1885
Мать ребёнка: Рудакова Ефросинья Каллистратова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рудаков Даниил Титов
Мать ребёнка: Рудакова Ефросинья Каллистратова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рудакова Ефросинья Каллистратова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Титова
Мать ребёнка: Рудакова Ефросинья Каллистратова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно