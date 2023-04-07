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Рудаков Тит Мартынов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Рудаков Мартын Абакумов

Мать: Рудакова Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Рудаков Фаддей Титов

Мать ребёнка: Рудакова Ефросинья Каллистратова

Рождение ребёнка
15.03.1885

Сын: Рудаков Алексей Титов

Мать ребёнка: Рудакова Ефросинья Каллистратова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудаков Даниил Титов

Мать ребёнка: Рудакова Ефросинья Каллистратова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудаков Гавриил Титов

Мать ребёнка: Рудакова Ефросинья Каллистратова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Титова

Мать ребёнка: Рудакова Ефросинья Каллистратова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудакова Ефросинья Каллистратова

Смерть
Неизвестно
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