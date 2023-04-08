Рудакова Ефросинья Каллистратова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Сын: Рудаков Фаддей Титов
Отец ребёнка: Рудаков Тит Мартынов
Рождение ребёнка
15.03.1885
Отец ребёнка: Рудаков Тит Мартынов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рудаков Даниил Титов
Отец ребёнка: Рудаков Тит Мартынов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Титова
Отец ребёнка: Рудаков Тит Мартынов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рудаков Тит Мартынов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рудаков Тит Мартынов
Смерть
Неизвестно