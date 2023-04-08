Рудакова Ефросинья Каллистратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудакова Ефросинья Каллистратова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Рудаков Фаддей Титов

Отец ребёнка: Рудаков Тит Мартынов

Рождение ребёнка
15.03.1885

Сын: Рудаков Алексей Титов

Отец ребёнка: Рудаков Тит Мартынов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудаков Даниил Титов

Отец ребёнка: Рудаков Тит Мартынов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Титова

Отец ребёнка: Рудаков Тит Мартынов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудаков Гавриил Титов

Отец ребёнка: Рудаков Тит Мартынов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудаков Тит Мартынов

Смерть
Неизвестно