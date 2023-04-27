de Vianden Philippe III — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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de Vianden Philippe III

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1280

Дата смерти

Около 1315

Пол

Мужской

Отец

Около 1260 г.р.

Мать

Около 1264 г.р.

Жена

Около 1284 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1280

Отец: De Vianden Godefroi

Мать: Oudenaerde Aleidis van

Бракосочетание
Около 1304

Жена: Von Der Neuerburg Lucie

Рождение ребёнка
1309

Дочь: Von Vianden Adelheid

Мать ребёнка: Von Der Neuerburg Lucie

Grimbergen, (Present Belgium) Heilige Roomse Rijk
Смерть
Около 1315
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