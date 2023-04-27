de Vianden Philippe III
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1280
Дата смертиОколо 1315
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1280
Отец: De Vianden Godefroi
Мать: Oudenaerde Aleidis van
Бракосочетание
Около 1304
Жена: Von Der Neuerburg Lucie
Рождение ребёнка
1309
Дочь: Von Vianden Adelheid
Мать ребёнка: Von Der Neuerburg Lucie
Grimbergen, (Present Belgium) Heilige Roomse Rijk
Смерть
Около 1315