Долгова Анастасия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1845
Сын: Долгов Василий Никифорович
Отец ребёнка: Долгов Никифор Данилович
Рождение ребёнка
01.07.1852
Сын: Долгов Кузьма Никифорович
Отец ребёнка: Долгов Никифор Данилович
Рождение ребёнка
12.09.1853
Отец ребёнка: Долгов Никифор Данилович
Рождение ребёнка
09.02.1856
Дочь: Долгова Евдокия Никифоровна
Отец ребёнка: Долгов Никифор Данилович
Рождение ребёнка
21.03.1859
Дочь: Долгова Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Долгов Никифор Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно