Долгова Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгова Анастасия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1845

Сын: Долгов Василий Никифорович

Отец ребёнка: Долгов Никифор Данилович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.07.1852

Сын: Долгов Кузьма Никифорович

Отец ребёнка: Долгов Никифор Данилович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.09.1853

Сын: Долгов Иван Никифорович

Отец ребёнка: Долгов Никифор Данилович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.02.1856

Дочь: Долгова Евдокия Никифоровна

Отец ребёнка: Долгов Никифор Данилович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.03.1859

Дочь: Долгова Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Долгов Никифор Данилович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгов Никифор Данилович

Смерть
Неизвестно
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