Долгов Никифор Данилович
Место рождения
Дата рождения10.03.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1823
Рождение ребёнка
28.07.1845
Сын: Долгов Василий Никифорович
Мать ребёнка: Долгова Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
01.07.1852
Сын: Долгов Кузьма Никифорович
Мать ребёнка: Долгова Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
12.09.1853
Мать ребёнка: Долгова Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
09.02.1856
Дочь: Долгова Евдокия Никифоровна
Мать ребёнка: Долгова Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
21.03.1859
Дочь: Долгова Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Долгова Анастасия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно