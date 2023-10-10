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Долгов Никифор Данилович

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

10.03.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1823

Отец: Долгов Даниил Севастьянович

Мать: Долгова Матрона Сидоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.07.1845

Сын: Долгов Василий Никифорович

Мать ребёнка: Долгова Анастасия Григорьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.07.1852

Сын: Долгов Кузьма Никифорович

Мать ребёнка: Долгова Анастасия Григорьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.09.1853

Сын: Долгов Иван Никифорович

Мать ребёнка: Долгова Анастасия Григорьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.02.1856

Дочь: Долгова Евдокия Никифоровна

Мать ребёнка: Долгова Анастасия Григорьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.03.1859

Дочь: Долгова Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Долгова Анастасия Григорьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгова Анастасия Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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