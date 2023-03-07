Щулепов Антипа Борисов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1689
Дата смертиПосле 1721
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1689
Отец: Щулепов Борис (Бориско) Иванов
Мать: Шулепова Оксинья
Рождение ребёнка
Около 1719
Мать ребёнка: Шулепова Васса
дер. Монастырка, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шулепова Васса
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
дер. Монастырка, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721