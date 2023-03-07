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Щулепов Антипа Борисов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1689

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Отец

Около 1665 г.р.

Мать

Около 1660 г.р.

Жена

Около 1697 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1689

Отец: Щулепов Борис (Бориско) Иванов

Мать: Шулепова Оксинья

Рождение ребёнка
Около 1719

Сын: Щулепов Нифант Антипин

Мать ребёнка: Шулепова Васса

дер. Монастырка, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шулепова Васса

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
дер. Монастырка, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721
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