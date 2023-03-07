Шулепова Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулепова Васса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1697

Дата смерти

После 1721

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1689 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1719

Сын: Щулепов Нифант Антипин

Отец ребёнка: Щулепов Антипа Борисов

дер. Монастырка, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щулепов Антипа Борисов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Монастырка, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721
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