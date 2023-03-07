Шулепова Васса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1697
Дата смертиПосле 1721
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1719
Отец ребёнка: Щулепов Антипа Борисов
дер. Монастырка, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Монастырка, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721