Голуб Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1940
Сын: Голуб Владимир
Мать ребёнка: Ида Савельевна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Голуб/голубцов Юрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Ида Савельевна
Окуловка, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ида Савельевна
Смерть
Неизвестно