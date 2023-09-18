Голуб Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голуб Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1940 г.р.
1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Сын: Голуб Владимир

Мать ребёнка: Ида Савельевна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Голуб/голубцов Юрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Ида Савельевна

Окуловка, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ида Савельевна

Смерть
Неизвестно
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