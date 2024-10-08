Ефимова (Грибкова) Евдокия Осиповна
Место рождения
Дата рождения08.02.1882 ст.
Дата смерти12.04.1953
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1882 ст.
Отец: Грибков Иосиф Семенович
https://yandex.ru/archive/catalog/18ddd0f8-d472-4771-b961-a93af3936d54/133?center=1936+1950 ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №620, стр. 133
Бракосочетание
29.10.1906 ст.
Муромцово, Морозовская волость, Дмитровский уезд
https://yandex.ru/archive/catalog/055e624b-2ea0-4260-9fb4-694ee73912e4/94?center=1418+3483 ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №3617, стр. 94
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Ефимова Мария Семёновна
Отец ребёнка: Ефимов Семён Васильевич
Рождение ребёнка
21.01.1912 ст.
Отец ребёнка: Ефимов Семён Васильевич
https://yandex.ru/archive/catalog/3aabd629-e1f6-43d2-be55-8f6c827c9a22/208?center=2108+2062 ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №4317, стр. 208
Рождение ребёнка
20.10.1914
Отец ребёнка: Ефимов Семён Васильевич
Рождение ребёнка
16.11.1918
Отец ребёнка: Ефимов Семён Васильевич
Рождение ребёнка
23.02.1921
Отец ребёнка: Ефимов Семён Васильевич
Рождение ребёнка
22.08.1924
Отец ребёнка: Ефимов Семён Васильевич
Смерть
12.04.1953