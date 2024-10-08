Ефимова (Грибкова) Евдокия Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова (Грибкова) Евдокия Осиповна

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Место рождения

Путилово, Пушкинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

08.02.1882 ст.

Дата смерти

12.04.1953

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1882 ст.

Отец: Грибков Иосиф Семенович

Мать: Грибкова Ирина Алексеевна

Путилово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
https://yandex.ru/archive/catalog/18ddd0f8-d472-4771-b961-a93af3936d54/133?center=1936+1950 ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №620, стр. 133
Бракосочетание
29.10.1906 ст.

Муж: Ефимов Семён Васильевич

Муромцово, Морозовская волость, Дмитровский уезд
https://yandex.ru/archive/catalog/055e624b-2ea0-4260-9fb4-694ee73912e4/94?center=1418+3483 ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №3617, стр. 94
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Ефимова Мария Семёновна

Отец ребёнка: Ефимов Семён Васильевич

Ряполово, Морозовская волость, Дмитровский уезд
Рождение ребёнка
21.01.1912 ст.

Сын: Ефимов Василий Семёнович

Отец ребёнка: Ефимов Семён Васильевич

https://yandex.ru/archive/catalog/3aabd629-e1f6-43d2-be55-8f6c827c9a22/208?center=2108+2062 ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №4317, стр. 208
Рождение ребёнка
20.10.1914

Сын: Ефимов Георгий Семёнович

Отец ребёнка: Ефимов Семён Васильевич

Ряполово, Морозовская волость, Дмитровский уезд
Рождение ребёнка
16.11.1918

Сын: Ефимов Михаил Семёнович

Отец ребёнка: Ефимов Семён Васильевич

Ряполово, Морозовская волость, Дмитровский уезд
Рождение ребёнка
23.02.1921

Сын: Ефимов Николай Семёнович

Отец ребёнка: Ефимов Семён Васильевич

Рождение ребёнка
22.08.1924

Сын: Ефимов Фёдор Семёнович

Отец ребёнка: Ефимов Семён Васильевич

Ряполово, Морозовская волость, Дмитровский уезд
Смерть
12.04.1953
Ряполово, Морозовская волость, Дмитровский уезд

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