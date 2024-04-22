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Таскин Гавриил Демидович

Место рождения

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Вычислено 1804 ст.

Дата смерти

18.01.1864 ст.

Пол

Мужской

Отец

Между 1778 и 1781 г.р.

Мать

Вычислено 1778 г.р.

Жена

Вычислено 1815 г.р.

Дети

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804 ст.

Отец: Таскин Демид Тимофеевич

Мать: Таскина Евдокия Матвеевна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Исповедные росписи Ужурской Петро-Павловской церкви 1831 года
Рождение ребёнка
Вычислено 1837 ст.

Дочь: Полинария Гаврииловна

Мать ребёнка: Таскина Марья Егоровна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Ревизские сказки ГАКК Ф160 Оп3 Д407 Ужурская волость 1850 (крестьяне)
Рождение ребёнка
Вычислено 1847 ст.

Сын: Таскин Демид Гавриилович

Мать ребёнка: Таскина Марья Егоровна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Ревизские сказки ГАКК Ф160 Оп3 Д407 Ужурская волость 1850 (крестьяне)
Рождение ребёнка
Вычислено 1852 ст.

Сын: Таскин Михаил Гавриилович

Мать ребёнка: Таскина Марья Егоровна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Ревизские сказки ГАКК Ф160 Оп3 Д599 Уж.вол. 1858 год
Рождение ребёнка
Вычислено 1855 ст.

Сын: Таскин Арсентий Гавриилович

Мать ребёнка: Таскина Марья Егоровна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Ревизские сказки ГАКК Ф160 Оп3 Д599 Уж.вол. 1858 год
Поручитель
19.04.1859 ст.
Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
У Василия Демидова Таскина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таскина Марья Егоровна

Смерть
18.01.1864 ст.
Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
от горячки
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