Таскин Гавриил Демидович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1804 ст.
Дата смерти18.01.1864 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Вычислено 1804 ст.
Отец: Таскин Демид Тимофеевич
Исповедные росписи Ужурской Петро-Павловской церкви 1831 года
Рождение ребёнка
Вычислено 1837 ст.
Дочь: Полинария Гаврииловна
Мать ребёнка: Таскина Марья Егоровна
Ревизские сказки ГАКК Ф160 Оп3 Д407 Ужурская волость 1850 (крестьяне)
Рождение ребёнка
Вычислено 1847 ст.
Мать ребёнка: Таскина Марья Егоровна
Ревизские сказки ГАКК Ф160 Оп3 Д407 Ужурская волость 1850 (крестьяне)
Рождение ребёнка
Вычислено 1852 ст.
Сын: Таскин Михаил Гавриилович
Мать ребёнка: Таскина Марья Егоровна
Ревизские сказки ГАКК Ф160 Оп3 Д599 Уж.вол. 1858 год
Рождение ребёнка
Вычислено 1855 ст.
Сын: Таскин Арсентий Гавриилович
Мать ребёнка: Таскина Марья Егоровна
Ревизские сказки ГАКК Ф160 Оп3 Д599 Уж.вол. 1858 год
Поручитель
19.04.1859 ст.
У Василия Демидова Таскина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Таскина Марья Егоровна
Смерть
18.01.1864 ст.
от горячки