Таскина Марья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1815 ст.
Дата смерти02.12.1861 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1815 ст.
Ревизские сказки ГАКК Ф160 Оп3 Д407 Ужурская волость 1850 (крестьяне)
Рождение ребёнка
Вычислено 1837 ст.
Дочь: Полинария Гаврииловна
Отец ребёнка: Таскин Гавриил Демидович
Ревизские сказки ГАКК Ф160 Оп3 Д407 Ужурская волость 1850 (крестьяне)
Рождение ребёнка
Вычислено 1847 ст.
Отец ребёнка: Таскин Гавриил Демидович
Ревизские сказки ГАКК Ф160 Оп3 Д407 Ужурская волость 1850 (крестьяне)
Рождение ребёнка
Вычислено 1852 ст.
Сын: Таскин Михаил Гавриилович
Отец ребёнка: Таскин Гавриил Демидович
Ревизские сказки ГАКК Ф160 Оп3 Д599 Уж.вол. 1858 год
Рождение ребёнка
Вычислено 1855 ст.
Сын: Таскин Арсентий Гавриилович
Отец ребёнка: Таскин Гавриил Демидович
Ревизские сказки ГАКК Ф160 Оп3 Д599 Уж.вол. 1858 год
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.12.1861 ст.
от чахотки