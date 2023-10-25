Таскина Марья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таскина Марья Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1815 ст.

Дата смерти

02.12.1861 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1804 г.р.

Дети

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1815 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ревизские сказки ГАКК Ф160 Оп3 Д407 Ужурская волость 1850 (крестьяне)
Рождение ребёнка
Вычислено 1837 ст.

Дочь: Полинария Гаврииловна

Отец ребёнка: Таскин Гавриил Демидович

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Ревизские сказки ГАКК Ф160 Оп3 Д407 Ужурская волость 1850 (крестьяне)
Рождение ребёнка
Вычислено 1847 ст.

Сын: Таскин Демид Гавриилович

Отец ребёнка: Таскин Гавриил Демидович

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Ревизские сказки ГАКК Ф160 Оп3 Д407 Ужурская волость 1850 (крестьяне)
Рождение ребёнка
Вычислено 1852 ст.

Сын: Таскин Михаил Гавриилович

Отец ребёнка: Таскин Гавриил Демидович

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Ревизские сказки ГАКК Ф160 Оп3 Д599 Уж.вол. 1858 год
Рождение ребёнка
Вычислено 1855 ст.

Сын: Таскин Арсентий Гавриилович

Отец ребёнка: Таскин Гавриил Демидович

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Ревизские сказки ГАКК Ф160 Оп3 Д599 Уж.вол. 1858 год
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таскин Гавриил Демидович

Смерть
02.12.1861 ст.
Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
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