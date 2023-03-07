Приходько (Яровая) Анна Родионовна
Место рождения
Дата рождения22.02.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1928
Отец: Яровой Родион Васильевич
Мать: Яровая Ирина
Рождение ребёнка
12.04.1951
Дочь: Бледная Любовь Григорьевна
Отец ребёнка: Приходько Григорий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Приходько Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Приходько Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Приходько Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Приходько Григорий Алексеевич
Смерть
Неизвестно