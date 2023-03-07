Приходько (Яровая) Анна Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приходько (Яровая) Анна Родионовна

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Место рождения

Арзгир, Арзгирский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

22.02.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1928

Отец: Яровой Родион Васильевич

Мать: Яровая Ирина

Арзгир, Арзгирский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
12.04.1951

Дочь: Бледная Любовь Григорьевна

Отец ребёнка: Приходько Григорий Алексеевич

Арзгир, Арзгирский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Приходько Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Приходько Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Приходько Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Приходько Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Приходько Григорий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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