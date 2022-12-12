Приходько Григорий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения07.02.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1930
Отец: Приходько Алексей
Рождение ребёнка
12.04.1951
Дочь: Бледная Любовь Григорьевна
Мать ребёнка: Приходько Анна Родионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Приходько Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Приходько Анна Родионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Приходько Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Приходько Анна Родионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно