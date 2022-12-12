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Приходько Григорий Алексеевич

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Место рождения

Арзгир, Арзгирский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

07.02.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1930

Отец: Приходько Алексей

Мать: Приходько Прасковья Ивановна

Арзгир, Арзгирский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
12.04.1951

Дочь: Бледная Любовь Григорьевна

Мать ребёнка: Приходько Анна Родионовна

Арзгир, Арзгирский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Приходько Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Приходько Анна Родионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Приходько Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Приходько Анна Родионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Приходько Анна Родионовна

Смерть
Неизвестно
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