Костарева (Гилева) Ольга Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1875
Отец: Гилев Петр Егорович
Бракосочетание
08.11.1892
Муж: не указан
Бракосочетание
08.11.1892
Рождение ребёнка
29.08.1893
Дочь: Вера Стефановна
Отец ребёнка: Костарев Стефан Афанасьевич
Рождение ребёнка
31.12.1894
Сын: Костарев Василий Стефанович
Отец ребёнка: Костарев Стефан Афанасьевич
Рождение ребёнка
25.01.1898
Дочь: Мария Стефановна
Отец ребёнка: Костарев Стефан Афанасьевич
Смерть
Неизвестно