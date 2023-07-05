Костарева (Гилева) Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костарева (Гилева) Ольга Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1875

Отец: Гилев Петр Егорович

Мать: Гилева Анастасия Иоакимовна

Бракосочетание
08.11.1892

Муж: не указан

Бракосочетание
08.11.1892

Муж: Костарев Стефан Афанасьевич

Рождение ребёнка
29.08.1893

Дочь: Вера Стефановна

Отец ребёнка: Костарев Стефан Афанасьевич

Ключи, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
31.12.1894

Сын: Костарев Василий Стефанович

Отец ребёнка: Костарев Стефан Афанасьевич

Ключи, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
25.01.1898

Дочь: Мария Стефановна

Отец ребёнка: Костарев Стефан Афанасьевич

Ключи, Пермский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно