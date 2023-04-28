Марфа Яковлева
Место рождения
Дата рождения1724
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Сын: Лошкомоевъ Харитонъ
Отец ребёнка: Григорий
Рождение ребёнка
1747
Рождение ребёнка
1748
Сын: Михей Григорьевъ
Отец ребёнка: Григорий
Рождение ребёнка
1751
Сын: Федоръ Григорьевъ
Отец ребёнка: Григорий
Рождение ребёнка
1758
Сын: Ермолай Григорьевъ
Отец ребёнка: Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий