Марфа Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Яковлева

Место рождения

Хреново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1724

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1722 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Хреново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Лошкомоевъ Харитонъ

Отец ребёнка: Григорий

Суриха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Григорий

Суриха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Михей Григорьевъ

Отец ребёнка: Григорий

Рождение ребёнка
1751

Сын: Федоръ Григорьевъ

Отец ребёнка: Григорий

Суриха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Ермолай Григорьевъ

Отец ребёнка: Григорий

Суриха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий

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