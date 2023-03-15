Дашкевич (Daszkiewicz) Александр Георгиевич
Место рождениязаст. Бржозовка Динабургский уезд Витебской губернии (Нидермуйжский приход)
Дата рождения1853
Дата смерти11.04.1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
заст. Бржозовка Динабургский уезд Витебской губернии (Нидермуйжский приход)
Бракосочетание
26.09.1881
Ruszona (зап.15, стр.216)
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Ращевская Ядвига Александровна
Мать ребёнка: Daszkiewicz Текля Викентьевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
11.04.1916
Вигода, Rušonas pagasts, Preiļu novads
Похороны
Неизвестно
Solka