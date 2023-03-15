Дашкевич (Daszkiewicz) Александр Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДашкевич (Daszkiewicz) Александр Георгиевич

Дашкевич (Daszkiewicz) Александр Георгиевич

Место рождения

заст. Бржозовка Динабургский уезд Витебской губернии (Нидермуйжский приход)

Дата рождения

1853

Дата смерти

11.04.1916

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1859 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

заст. Бржозовка Динабургский уезд Витебской губернии (Нидермуйжский приход)
Бракосочетание
26.09.1881

Жена: Daszkiewicz Текля Викентьевна

Ruszona (зап.15, стр.216)
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Ращевская Ядвига Александровна

Мать ребёнка: Daszkiewicz Текля Викентьевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
11.04.1916
Вигода, Rušonas pagasts, Preiļu novads
Похороны
Неизвестно
Solka
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close