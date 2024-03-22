Daszkiewicz (Wiscicka) Текля Викентьевна
Место рождения
Дата рождения02.01.1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1859
Крещение
04.01.1859
Яунмуйжа, Rušonas pagasts, Preiļu novads
Бракосочетание
26.09.1881
Ruszona (зап.15, стр.216)
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Ращевская Ядвига Александровна
Отец ребёнка: Дашкевич (daszkiewicz) Александр Георгиевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Solka