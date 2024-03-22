Daszkiewicz (Wiscicka) Текля Викентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Daszkiewicz (Wiscicka) Текля Викентьевна

Место рождения

Вигода, Rušonas pagasts, Preiļu novads

Дата рождения

02.01.1859

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Вигода, Rušonas pagasts, Preiļu novads
Крещение
04.01.1859
Яунмуйжа, Rušonas pagasts, Preiļu novads
Бракосочетание
26.09.1881

Муж: Дашкевич (daszkiewicz) Александр Георгиевич

Ruszona (зап.15, стр.216)
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Ращевская Ядвига Александровна

Отец ребёнка: Дашкевич (daszkiewicz) Александр Георгиевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Solka
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